شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليضغط على مستوى 1.0685، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات الإيجابية التي تدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.0777 مبدئياً، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 1.0637.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0600 والمقاومة 1.0840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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