شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 1.1630 ويتحرك دونه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يستهدف اختبار مستوى 1.1410، بينما التداول فوقه مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1830.
من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.1630.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1460 والمقاومة 1.1830
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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