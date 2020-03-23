شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو تحصل على الاعتماد كمصنع معتمد للأقمشة الصناعية لدى أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن حصول شركة فبك للصناعة، التابعة المملوكة لها بنسبة 100% (شركة فبك للصناعة) على الاعتماد كمصنع معتمد للأقمشة الصناعية لدى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).

وقالت "فيبكو"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن فبك للصناعة نجحت في الحصول على هذا الاعتماد بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة وزيارات فنية لمواقع التصنيع بالشركة، للتأكد من القدرات الفنية والتشغيلية ومختبرات الجودة وتبني معايير السلامة والبئية والصحة المهنية، وبعد حصول الشركة على جميع شهادات الجودة المطلوبة من مختبرات أمريكية وأوربية معتمدة.

وبحسب البيان، يتيح هذا الاعتماد وغيره من الاعتمادات التي حصلت عليها الشركة من عدة جهات حكومية وشبه حكومية الفرصة لشركة فبك للصناعة لتوريد منتجاتها إلى تلك الجهات لتنفيذ مشاريعها الكبيرة للاستفادة من التوجه الحكومي الهادف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ودعم المصانع الوطنية باستخدام منتجات مصنعة محلياً كبديل عن المنتجات الأجنبية بالشكل الذي يتماشى مع برامج رؤية 2030.

يُذكر أن فيبكو حققت صافي خسارة بلغ 9.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.