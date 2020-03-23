شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يهبط بخسائر الطباعة والتغليف 29% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الخسائر بنسبة 28.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 54.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 7 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 2.9 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الانخفاض في تكاليف المبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في الربح التشغيلي الذي قاد إلى تقليص مصاريف البيع والتسويق و المصاريف العمومية والادارية.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 924.3 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.018 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 34 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.