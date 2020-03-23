شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البحري تبحث توزيعات بقيمة 393.8 مليون ريال عن النصف الثاني في 20 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 20 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 393.750 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد صرف الأرباح في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 249.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 91.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الرابع إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، على الرغم من التراجع في نتائج قطاع الخدمات اللوجيستية خلال الربع الرابع.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 481.2 مليون ريال في العام 2018.