شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأسمنت السعودية تبحث توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني في 21 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 306 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ صرف الأرباح في 5 مايو المُقبل.

هذا ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

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وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 5.3 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.