شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف التداول على أسهم 86 شركة لتجاوزها نسبة الـ5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف تداول 86 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وسط صعود جماعى للمؤشرات.

وجاءت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، حديد عز، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البنك التجارى الدولى-مصر، بنك كريدى أجريكول مصر، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، السويدى إليكتريك، مصر لصناعة الكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مجموعة بورتو القابضة، القلعة للاستشارات المالية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الشرقية-ايسترن كومبانى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إعمار مصر للتنمية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

كما تم إيقاف تداول بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المتلقى العربى للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد، بنك التعمير والإسكان، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ابن سينا فارما، المالية والصناعية المصرية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المتحدة للإسكان والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للزيوت والصابون، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

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وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للحن والتفريغ، أجواء للصناعات الغذائية، الحديد والصلب المصرية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر للألومنيوم، الأهلى للتنمية والاستثمار، جنوب الوادى للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، السويس للأسمنت، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، التعمير والاستشارات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، بلتون المالية القابضة، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، جهينة للصناعات الغذائية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو.

وتم أيضاً إيقاف تداول شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الشمس للإسكان والتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، الألومنيوم العربية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، آسيك للتعدين-اسكوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، جى بى اوتو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، بنك قناة السويس.

وتم إيقاف زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الدولية للمحاصيل الزراعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، ليسيكو مصر، اودن للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، شركة النصر للأعمال المدنية ، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العالمية للاستثمار والتنمية.