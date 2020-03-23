شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي بسبب فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتقترب من ملامسة أدنى مستوى فى 18 عاما ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي ، مع تصعيد الحكومات العالمية عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية للحد من تفشي انتشار وباء فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 20.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 23.40$، وسجل أعلى مستوي عند 23.40$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 24.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 26.75$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.75$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 15% ،ليستأنف خسائره الحادة التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 18 عاما عند 20.08$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الخميس ،وسجلت العقود يوم الأربعاء مستوي 24.54$ للبرميل الأدنى منذ أيار/مايو 2003.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقد الخام الأمريكي أكثر من 29% ،وخام برنت أكثر من 23% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس 2003 ،بفعل تصاعد مخاوف ركود الطلب العالمي.

وانخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي.

Advertisements

حيث يواجه الطلب العالمي أزمة هي الأسوأ على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث تتوالي الحكومات فى معظم دول العالم فى وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

وعلى حسب أخر البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ،تسبب فيروس كوفيد-19 فى إصابة أكثر من 325 ألف شخص وقتل أكثر من 14 ألف شخص حول العالم.

ولم يسلم قطاع الطاقة من تداعيات كورونا ،حيث سارعت العديد من شركات النفط فى خفض الإنفاق ،وبدأ بعض المنتجين بالفعل فى منح الموظفين إجازات.

وتواجه أسعار النفط أيضا أزمة لا يقل تأثيرها عن التوقعات القاتمة للطلب ، حيث يستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 19 ، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ نيسان/أبريل 2019 ،بسبب الهبوط الحاد فى أسعار النفط.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 664 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.