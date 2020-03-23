شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد للبورصات الآسيوية مع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تراجعات حادة اليوم الاثنين وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم. وتراجعت سوق الأسهم المحلية الهندية بأكثر من 11%، وتم تعليق التداول لمدة 45 دقيقة بعد انخفاض مؤشر سينسيكس القياسي المؤلف من 30 سهما بنسبة 10% خلال الدقائق القليلة الأولى من التداول. وواصل المؤشر خسائره بعد استئناف التداول وتراجع بـ25ر3494 نقطة بنسبة 68ر11% عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وأغلق مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية متراجعا بنسبة 62ر5% ، بينما تراجع مؤشر "أول أورديناريز" الأوسع نطاقا بنسبة 98ر5% . وتراجع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بصورة حادة بـ22ر5% ، ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 25ر4% . وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 62ر2%.

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