شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

تقبع الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات يوم الاثنين بعد أن وسعت العديد من الدول إجراءات كبح انتشار وباء كورونا حتى أن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.6 بالمئة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن.

وفي ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين، أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود. وهوت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات 12.7 بالمئة أخرى بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية لعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة لعام 2019.