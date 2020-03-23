شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشترط تمثيل نسائى بتشكيل مجالس إدارة اتحادات الأنشطة غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير على أن يتضمن تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على عنصراً نسائياً واحداً على الأقل .

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إنه حريص على أن تكون قرارات الرقابة متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم أجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها فى مبادرة البورصات المستدامة وهى المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات.

وأضاف عمران، أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفله الدولة، وفقا لما نصت علية المادة الحادية عشر من الدستور المصرى لعام 2014 ، وتكفل الدولة لها الحق فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا .

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ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الاتحادات التى جرى تأسيسها فى الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما فى ذلك الدور الفعال للاتحادات فى دعم قواعد الحوكمة لدى الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان أداء افضل فى تحسين بيئة العمل بتلك الأسواق، لذا فقد برزت الحاجة إلى ضمان وجود عنصر نسائى على الأقل فى تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، مضيفا :"لن نقف طويلاً عند مقعد واحد فى مجالس إدارات الشركات أو الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها فى المستقبل".

والجدير بالإشارة أن الاتحادات القائمة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل الاتحاد المصرى للتامين ويضم عنصر نسائى فى تشكيل مجلس إدراته المكون من 13 عضواً، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ويضم 4 عناصر نسائية فى تشكيل مجلس إدارته المكون من عشرة أعضاء، والاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعدا.

وسبق لهيئة الرقابة المالية أن أصدرت فى الربع الأخير من العام الماضى القرارين رقمى (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بجانب إجراء تعديل فى ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائى بمجالس إداراتها، ويأتى ذلك كله فى سبيل السعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.