شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحاً 33.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4640.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.11% رابحاً 52.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4954.54 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 6.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4025.49 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.37%، خاسراً 14.850 نقطة ليصل إلى مستوى 3959.45 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 131.2 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون دينار كويتى عبر 9209 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.920.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تليه شركة جياد القابضة بنسبة 9.63%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم "شركة الصلبوخ التجارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.11% ثم الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 8.66%.

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وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلى المتحد، عن تأجيل إجراءات العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى، وذلك بسبب تعطيل الأعمال فى الكويت حتى يوم الأحد الموافق 12 إبريل، وبالأخص تلقى استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت إلى حين استئناف العمل، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمنى المعدل لبدء استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت ولتنفيذ العرض المعلن عنه فى مستند العرض فى وقت لاحق.

وتقدمت "بيتك" بطلب رسمى من مصرف البحرين المركزى بإعفاء فيما يتعلق بتأجيل إجراءات العرض، نظراً للظروف الاستثنائية، ولذا لن يتم تعليق التداول على أسهم البنك الأهلى المتحد.