شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: قرارات الرئيس الاقتصادية قادرة على احتواء تداعيات كورونا ومواجهة الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن القرارات الاقتصادية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قادرة على احتواء التداعيات التى يسببها فيروس كورونا على الواقع الاقتصادى، وكذا مواجهة نسب الركود المتوقعة فى العالم كله والتى ستنعكس بالضرورة على الاقتصاد المصرى.

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بالتنوع الشديد فى القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس، بداية من دعم البورصة المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يوليو المقبل، وبالإضافة إلى رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

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واعتبر أيمن الجميل أن مواجهة الركود الاقتصادى المتوقع فى العالم كله يبدأ بقرارات الحكومة التى أعلنتها بتوجيهات الرئيس السيسى ومنها تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأى مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على ضخ المزيد من الأموال والتسهيلات والدعم المباشر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من شأنه أن يدفع الاقتصاد المصرى إلى تجاوز أزمة كورونا قبل كثير من الاقتصاديات الأخرى، وخاصة مع إجراءات مثل مبادرات البنك المركزى لدعم التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الاقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10 %.، وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحى من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، بالإضافة إلى مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

ونوه أيمن الجميل بحرص الرئيس على الفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات والموظفين فى قطاعات الدولة ، والذى انعكس فى قرارات داعمة لهم تعمل على إعلاء مصلحة المواطن فى ظل الظروف الحالية ، ومنها قرار الرئيس تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الاساسى، والعلاوة الدورية للمعاشات بنسبة 14 % اعتباراً من العام المالى القادم ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين ، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية تضمن تحريك كافة فئات المجتمع وعدم تأثرها سلبا من تداعيات فيروس كورونا الذى تسبب فى خسائر فادحة للاقتصاديات الكبرى فى العالم.