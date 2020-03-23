شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أدنى مستوى فى 3 سنوات مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو فى مستهل تعاملات يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي والتي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،لتسجل العملة الأوروبية الموحدة مستوي أدنى جديد خلال ثلاث سنوات مقابل العملة الأمريكية ، بفعل تجدد عمليات شراء الدولار ، بهدف مواجهة النقص فى السيولة ،ولا يزال اليورو تحت ضغط مخاوف دخول الاقتصاد الأوروبي فى ركود عميق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا على نطاق واسع فى معظم البلدان الأوروبية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.0635$ الأدنى منذ نيسان/أبريل 2017 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0695 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0768$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد موجة من الهبوط الحاد.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة نسبة 3.7% مقابل العملة الأمريكية ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2011.

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وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الضخمة ،إلى الإقبال الواسع على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وبعد إعلان بنك أوروبا المركزي برنامجا ضخما لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة آثار تفشي فيروس كوفيد-19.

بعد اجتماع طارئ فى وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي ، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج تحفيز نقدي جديد ،بقيمة 750 مليار يورو شهريا ،وأكد أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنها من امتصاص تلك الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة واحد بالمئة ، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية ، لمواجهة أزمة نقص السيولة الناجمة عن الخسائر الفادحة المستمرة فى أسواق الأسهم العالمية.

وفى المقابل نجد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال تحت ضغط مخاوف دخول الاقتصاد الأوروبي فى ركود عميق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا على نطاق واسع فى معظم البلدان الأوروبية.