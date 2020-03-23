شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ مطلع 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.70% لتتداول حالياً عند 614.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 610.53$ للأونصة، مع العلم، أن الأسعار استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 613.44$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى 102.11 مقارنة بالافتتاحية عند 102.36.

هذا وقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون.

Advertisements

ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

وجاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن العمل على مكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بإرباك الجهود صناعي السياسات عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق، حيث ألغت الخطوط الجوية المزيد من الرحلات الجوية ونصحت كل من استراليا ونيوزيلندا بعدم السفر المحلي لغير الضرورة، بينما أوقفت الأمارات العربية المتحدة الرحلات لمدة أسبوعية وحظرت سنغافورا وتايوان ركاب الترانزيت الأجانب.

وأمر ما يقرب من واحد من كل ثلاثين أمريكي بالبقاء في المنزل أمس الأحد لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، بينما حظرت إيطاليا السفر الداخلي بعد ارتفعت حالات الوفاة من جراء انتشار الفيروس القاتل هناك إلى 5,476 شخص، وفي سياق أخر، حذر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد من أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة قد تصل إلى 30% ما لم يتم عمل المزيد من الناحية المالية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.