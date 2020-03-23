شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمهد لهبوط جديد– تحليل -23-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس تمسكه بسيطرة الميل الهابط نظرا لتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 2.0700 والذي يمثل بدوره حاجز إضافي أمام التداولات السلبية, لذلك سنبقى على ترجيحنا الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 2.000 وصولا للدعم التاريخي المتمركز حول 1.9200. شير أيضا إلى أن تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يعزز المسار السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0800 و 1.9210 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يمهد لهبوط جديد– تحليل -23-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.