شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهبط بهدوء– تحليل - 23-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر تأثير محاور القناة الهابطة على مسار سعر البلاتين لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي خلال الفترة الأخيرة ليستقر بذلك قرب مستوى 615.00, نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز الإضافي المستقر عند 710.00 يدعونا للاستمرار بترجيح التذبذب السلبي والذي يتطلب حاليا الوصول نحو 550.00 وبكسره لهذا المستوى قد تمتد التداولات نحو 490.00 و 450.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 680.00 و 570.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط