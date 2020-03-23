شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 23-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة التحرر من سيطرة القناة الفرعية الهابطة بتشكيله لموجه إيجابية قوية مسجلا بذلك مستوى 132.05, لكن تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 130.65 والتذبذب دونه أكد استعادته للميل الهابط لنلاحظ وصوله مؤخرا نحو 127.95.

ما سبق, وباستمرار التذبذب السلبي دون الحاجز المذكور سابقا, سنستمر بترجيح التداولات السلبية ولنتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد الوصول أولا نحو 126.50 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر عند 124.55 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 126.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط