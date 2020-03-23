شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 23-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر الزوج عن صمته الجانبي بتشكيله لموجه سلبية جديدة محاولا بذلك الضغط على العائق الأولي المتمركز عند 117.65 ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة بانجذابه نحو 116.30 وصولا للدعم المستقر عند 115.80.

تؤول السلبية المقترحة سابقا إلى تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, كذلك بدء تسلل مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.60 و 116.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط