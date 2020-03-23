شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد العالمي يضغط على أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أسعار خام برنت التراجع اليوم الاثنين مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 26.33 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 22.92 دولار للبرميل لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام. وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60 بالمئة منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

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