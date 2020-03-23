شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تنشئ صندوق سيولة بـ 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تايلاند، أمس الأحد، إجراءات جديدة، تتضمن صندوقاً لدعم السيولة قيمته بين 70 و100 مليار بات (2.14 مليار إلى 3.06 مليار دولار) للحد من المخاطر في سوق الدين وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي فيراتاي سانتيبرابهوب في مؤتمر صحفي إن المؤسسات المالية التايلاندية مازالت قوية وعالية السيولة وإن السلطات ستكفل توافر سيولة كافية واستمرار سير العمل بسوق الدين. (رويترز)

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