شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 08:30 تقريرمؤشر الأنشطة الوطنية من بنك شيكاغو الثلاثاء 09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي وتقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10:00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة الأربعاء 08:30 تقرير السلع المعمرة

09:00 تقرير مؤشر أسعار البيوت Advertisements الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08:30 تقرير القراءة النهائية في الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير من عام 2019

08:30 تقرير مؤشرات الاقتصادات المتقدمة الجمعة 08:30 تقرير الدخل الفردي والإنفاق

08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين

10:00 تقرير راحة المستهلكين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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