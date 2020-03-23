شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 3.3% زيادة فى إجمالى الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام، منذ أنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار " المناخ والمياه " ليتماشى هذا الشعار مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

وأعلن الجهاز عن مجموعة من أهم هذه المؤشرات حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وطاقة شمسية) 2871 جيجاوات. ساعة عام 2017/2018 مقابل 2780 جيجاوات.ساعة عام 2016/2017 بمعدل زيادة 3.3 %.

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وبلــغت كمــية الاســـتهلاك المحلى من الغاز الطبيعى 44726 ألف طن عام 2017/2018 مقابل 41503 ألف طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة 7.8%، كما بلغت كمية الاستهلاك المحلى من المنتجـات البتروليــة 34404 ألــف طن عام 2017/2018 مقابل 37837 ألــف طن عام 2016/2017 بنسـبة انخفـاض 9.1%.

وسجل اجمالى كمية الانبعاثات الناتجة عن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.75 مليون طن عام 2017/2018،حيث بلغت أعلى نسبة للانبعاثات فى قطاع الكهرباء 44.2% ،يليها قطاع النقل بنسبة 18.3% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.9% من اجمالى كمية الانبعاثات.

ووصل عدد السيارات المحـولة للعمل بالغاز الطبيعى 13732 سيارة عام 2017/2018 ، وبذلك يصبح إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى 243688 سيارة منذ بداية النشاط حتى نهاية العام المالى 2017/2018.