شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم "بتلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.95 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 6 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.34%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن تغيير موقع اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس الجارى، إلى مقر الشركة الرئيسى والكائن فى برج السيف، وذلك نظراً للظروف الراهنة بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلن البنك الأهلى المتحد، عن تأجيل إجراءات العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى، وذلك بسبب تعطيل الأعمال فى الكويت حتى يوم الأحد الموافق 12 إبريل، وبالأخص تلقى استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت إلى حين استئناف العمل، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمنى المعدل لبدء استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت ولتنفيذ العرض المعلن عنه فى مستند العرض فى وقت لاحق.

وتقدمت "بيتك" بطلب رسمى من مصرف البحرين المركزى بإعفاء فيما يتعلق بتأجيل إجراءات العرض، نظراً للظروف الاستثنائية، ولذا لن يتم تعليق التداول على أسهم البنك الأهلى المتحد.