شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار الكويتية تكشف قرارات مهمة لمواجهة تداعيات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في اجتماعها الأخير بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت كل قراراتها بناء على تقييم كلفت به مديري المحفظة الوطنية، بوضع تقييم لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات التي طرأت في السوق أخيراً.

يذكر ان حجم المبالغ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية تقدَّر بنحو 850 مليون دينار، إذ أُنشئت المحفظة الوطنية بنهاية عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، برأسمال من مؤسسات حكومية يقارب 1.5 مليار دينار.