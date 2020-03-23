شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة الكويتي: 42.8 مليون دينار فاتورة شراء أدوية لمكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية أن فريق التعاقدات الطارئة في ديوان المحاسبة بدولة الكويت اطلع على 37 طلبا من وزارة الصحة في شأن شراء أدوية ومستهلكات خاصة بفيروس كورونا وطلبات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 42.8 مليون دينار.

ووفقا لإحصائية أعدها الديوان، فقد نظر الفريق في عقود توفير محاجر صحية بواقع 4 عقود تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار، بحسب صحيفة "الراي".

ومع ظهور أوجه إنفاق جديدة للميزانية، توقع تقرير حديث صادر من وزارة المالية الكويتية أن اقتصاد البلاد سيتأثر من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك سيقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، لاسيما أن مكونات هذا الناتج الصادرات والواردات والاستهلاك والاستثمار وذلك في حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بحسب "الأنباء الكويتية".