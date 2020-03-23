شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أصول شركات الاستثمار الإسلامية بالكويت 3% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أصول شركات الاستثمار والتمويل الإسلامية الكويتية بنحو 104.8 مليون دينار وبنسبة 2.8 % خلال 2019 لتصل إلى 3.55 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 3.65 مليار دينار في ديسمبر 2018.

وانخفض عدد تلك الشركات خلال العام الماضي إلى 35 شركة مقابل 37 شركة في ديسمبر 2018. وهو ما يشير إلى خروج شركتين خلال عام، كما انخفض عددها مرة أخرى في يناير الماضي إلى 34 شركة.

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وعلى مدار الأربع سنوات الماضية شهد عدد تلك الشركات انخفاضاً واضحاً بنحو 20.4 %، بحسب صحيفة "السياسية".

وكان عددها 39 شركة في 2017، و44 شركة في 2016، ويأتي ذلك لعدم قدرتها على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشدداً، فضلاً عن التحولات التي يشهدها السوق.

وتسعى شركات الاستثمار الإسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى خلق فرص تعزز من قدرتها على النمو في الوقت الحالي الذي يتسم بمحدودية القنوات الاستثمارية وضعف البيئة التشغيلية، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها تلك الشركات.