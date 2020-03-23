شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أتمت المؤسسة العامة للحبوب من إجراءات ترسية استيراد كمية (1,200,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (360,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2020م).

وأفاد أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت (900,000) طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام (2.1) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي :

http://www.sago.gov.sa/Import/Barely