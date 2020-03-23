شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع زيادة المخاوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.
وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1491.70 دولار.
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