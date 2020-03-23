شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التأمينات الكويتية تشتري أسهماً في 40 شركة مدرجة بالبورصةعن طريق مديري محافظها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية انها لم تعط أمر شراء للأسهم ، وان ما تم هو قيام بعض الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ التي تدير بعض محافظها بأخذ قرار استثماري بحت بالاستثمار في 40 شركة مدرجة في بورصة الكويت.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك بقيمة ما يقارب 30 مليون دينار منذ بداية العام، ومن ضمن تلك الشركات شركة طيران الجزيرة بنسبة زيادة دون 1% ليصبح إجمالي ملكية المؤسسة المجمعة في الشركة 7.30%، كما في 19 مارس 2020 بعد ان كانت 6.68% في 3 نوفمبر 2019، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاء إيضاح المؤسسة ردا على ما أثير في الآونة الأخيرة من معلومات غير دقيقة تتعلق بعمليات التداول الأخيرة لأسهم شركة طيران الجزيرة.

Advertisements

جدير بالذكر، ان ملكية المؤسسة في طيران الجزيرة، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، تعود الى عام 2011 والمؤسسة أفصحت عن ملكيات تفوق نسبة 5% في أكثر من 30 شركة أخرى مدرجة في بورصة الكويت.

وتأتي تلك التوجهات الاستثمارية لبعض المؤسسات الحكومية بالبورصة مع تزايد المخاوف السلبية من انتشار فيروس "كورونا". وتزامن ذلك مع لكشف عن إحصائية رسمية التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية أو صدرت بشأنها توصيات من قبل مجالس إدارات الشركات المُدرجة بسوق الكويت المالي، حتى الآن، والتي قدرت بنحو مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن من تلك التوزيعات ما يقارب 810 ملايين دينار تخص 12 شركة من شركات السوق الأول، والباقي أقرتها شركات في السوق الرئيسي، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.