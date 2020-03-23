شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يكشف عن مبادرة تأجيل أقساط العاملين بالقطاع الصحي 3 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.
ويأتي هذا التأجيل تقديراً لجهود العاملين بالقطاع الصحي المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، واستمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، بحسب بيان للمركزي السعودي على موقعه الإلكتروني.
ويأتي القرار انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.
يذكر أن هذا التأجيل للأقساط يأتي إلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق في إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال.
وهذه الإجراءت هي أحد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.
ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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