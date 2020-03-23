شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الفرنك الارتفاع ليختبر حاجز 0.9900، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بسلبية متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0000.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.9770 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9730 والمقاومة 0.9950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد