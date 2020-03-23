شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ بعد تحقيق هدفنا الأول عند 0.5958، ليكسر مستوى 0.5786 مع افتتاح تداولات اليوم، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، في طريقه لزيارة مستوى 0.5509 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.5958 يعتبر إشارة إيجابية على محاولة السعر العودة إلى المسار التصحيحي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5600 والمقاومة 0.5850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط