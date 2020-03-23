شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بملامسة هدفنا المنتظر عند 27.10 ويظهر بعض الميل الصاعد الآن، في طريقه لاختبار محتمل لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 25.95 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 29.40 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مناطق 31.55 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.95 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط