شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بملامسة هدفنا المنتظر عند 27.10 ويظهر بعض الميل الصاعد الآن، في طريقه لاختبار محتمل لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 25.95 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 29.40 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مناطق 31.55 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.95 والمقاومة 30.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.