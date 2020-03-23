النفط يبدأ بفجوة هابطة – تحليل - 23-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بفجوة هابطة ليلامس مستوى 21.00 دولار، مع ملاحظة أن السعر حقق ارتفاعاً ملحوظاً منذ الافتتاح ليغطي هذه الفجوة ويلامس مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 20.00، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 23.00 ثم 23.60 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مستوى 26.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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