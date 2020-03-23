شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للمقاومة المحورية 13.05 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى القصير، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لزيارة مستوى 11.24 الذي يمثّل هدفنا الأول.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 13.05 سيقود السعر لإجراء تصحيح صاعد يستهدف مستوى 14.17 كمحطة إيجابية أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11.24 والمقاومة 13.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط