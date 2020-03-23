الذهب يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على استقراره دون مستوى 1509.00، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1453.10، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1400.00 كهدف تالي.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 1509.00 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 1543.35 وقد تمتد إلى 1571.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1520.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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