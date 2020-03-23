شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ملحوظ ليتحرك فوق خط الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة، مما يدعم فرص استئناف الميل التصحيحي الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 1.1830 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2093 كمحطة إيجابية تالية.

لذلك، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، بدعم من الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 1.1630 يعتبر إشارة سلبية ستضغط على السعر للانخفاض مجدداً واختبار مستوى 1.1410 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1460 والمقاومة 1.1830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد