شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4265 وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختبار القمة المسجّل مؤخراً عند 1.4667 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.4900 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.4265 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي تصل أهدافه الأولية عند 1.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4350 والمقاومة 1.4600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.