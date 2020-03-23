شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4265 وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختبار القمة المسجّل مؤخراً عند 1.4667 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.4900 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.4265 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي تصل أهدافه الأولية عند 1.4015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4350 والمقاومة 1.4600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد