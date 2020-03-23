شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف اندفاع زوج الدولار مقابل الين الصاعد الأخير عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليحافظ السعر على تماسكه دونها، مما يدفع التداولات للانخفاض من جديد لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 109.06 وتمتد إلى 107.55 بعد كسر المستوى السابق.
من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 111.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 111.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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