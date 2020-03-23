شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعود للتعافي – تحليل - 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأخير عند مستوى 1.0637، لينهي تداولات يوم الجمعة الماضي فوق دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد في إشارة لاستئناف المحاولات التصحيحية الصاعدة، في طريقه لاختبار مستويات 1.0777 ثم 1.0840 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.0685 ثم 1.0637 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0650 والمقاومة 1.0840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد