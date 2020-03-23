شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 24 من شباط/فبراير أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتقييم المستثمرين للتحفيز العالمية لمواجهة تابعيا كورونا على الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.88% إلى مستويات 109.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.85، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.80، بينما حقق الأعلى له عند 111.25، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.93 وذلك قبل أن يستهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة.

هذا وقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون.

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ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

وجاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن العمل على مكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بإرباك الجهود صناعي السياسات عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق، حيث ألغت الخطوط الجوية المزيد من الرحلات الجوية ونصحت كل من استراليا ونيوزيلندا بعدم السفر المحلي لغير الضرورة، بينما أوقفت الأمارات العربية المتحدة الرحلات لمدة أسبوعية وحظرت سنغافورا وتايوان ركاب الترانزيت الأجانب.

وأمر ما يقرب من واحد من كل ثلاثين أمريكي بالبقاء في المنزل أمس الأحد لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، بينما حظرت إيطاليا السفر الداخلي بعد ارتفعت حالات الوفاة من جراء انتشار الفيروس القاتل هناك إلى 5,476 شخص، وفي سياق أخر، حذر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد من أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة قد تصل إلى 30% ما لم يتم عمل المزيد من الناحية المالية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.