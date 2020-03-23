شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى منذ 21 من نيشان/أبريل 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني في وقت لاحق اليوم الاثنين ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع وفي ظلال تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتقييم المستثمرين للتحفيز العالمية لمواجهة تابعيا كورونا على الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50% إلى مستويات 1.0749 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0695 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0750، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أعوام عند 1.0636، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0688 وذلك قبل أن يستهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة.

هذا وقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون.

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ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

وجاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن العمل على مكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بإرباك الجهود صناعي السياسات عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق، وأمر ما يقرب من واحد من كل ثلاثين أمريكي بالبقاء في المنزل أمس الأحد لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، بينما حظرت إيطاليا السفر الداخلي بعد ارتفعت حالات الوفاة من جراء انتشار الفيروس القاتل هناك إلى 5,476 شخص.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.