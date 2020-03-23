شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأدنى لها منذ 2002 متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية موضحة تباين في الأداء لنشهد استقرارها بالقرب من من الأدنى لها منذ النصف الأول من 2002 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالمياً وما له من تابعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين لتصريحات الكرملين الروسي الأخيرة وتراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة وفي أعقاب إعلان وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً عن عزمها شراء 30 مليون برميل لاحتياطي النفط الاستراتيجي في خطوة مبدئية لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، مع أفادت الوزارة الخميس الماضي بأن الاحتياطي في شواطئ تكساس ولويزيانا يسع لنحو 77 مليون برميل إضافي، وأنه سيتم التركيز في الشراء على المنتجين الصغار والمتوسطيين.

وفي تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 1.38% لتتداول عند مستويات 22.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 22.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 22.63$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم فقد تراجعت 1.75% لتتداول عند 26.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 26.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.98$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 102.19 مقارنة بالافتتاحية عند 102.36، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 102.82.

هذا وقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون.

ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

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وجاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن العمل على مكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بإرباك الجهود صناعي السياسات عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق، حيث ألغت الخطوط الجوية المزيد من الرحلات الجوية ونصحت كل من استراليا ونيوزيلندا بعدم السفر المحلي لغير الضرورة، بينما أوقفت الأمارات العربية المتحدة الرحلات لمدة أسبوعية وحظرت سنغافورا وتايوان ركاب الترانزيت الأجانب.

وأمر ما يقرب من واحد من كل ثلاثين أمريكي بالبقاء في المنزل أمس الأحد لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، بينما حظرت إيطاليا السفر الداخلي بعد ارتفعت حالات الوفاة من جراء انتشار الفيروس القاتل هناك إلى 5,476 شخص، الأمر الذي يعكس تأثر قطاع الطياران والسياحة بشكل سلبي موسع من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً والذي يلقي بظلاله تباعاً على الطلب العالمي للنفط.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضي أعرب الكرملين الروسي عن عدم رضا روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً حيال أسعار النفط، مع الإفادة بأن الأسعار الحالية ليست كارثة وأنه لا توجد حرب أسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، موضحاً أن علاقة روسيا مع السعودية جيدة وأن روسيا لديها احتياطيات أمان ضد تقلبات الأسعار.

ويذكر أن أسعار النفط فقدت خلال الشهر الجاري نحو نصف قيمتها في أعقاب فشل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعللا رأسهم روسيا أم ما يعرف بـ"أوبك بلس" في التوصل لتسوية حيال اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل حتى نهاية هذا الشهر، حيث كانت تسعى السعودية للتوسع قي خفض الإنتاج، بينما كانت تسعى روسيا للبقاء على مستويات الخفض دون تغير.

إلا أن عدم توصل أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وحلفاء أوبك وعلى رأسهم روسيا لاتفاق حيال مستويات الخفض، أسفر في نهاية المطاف لعدم تمديد الاتفاق وحرب أسعار مع جهود الأطراف المعنية للمحافظة على حصصهم السوقية على حساب أسعار النفط، حيث تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لعزم المملكة زيادة إنتاجها للطاقة القصوى بالإضافة إلى تقديمها لتخفيضات هائلة على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 19 منصة إلى إجمالي 664 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس، لتعكس أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت مؤخراً عن توقعتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط 8% خلال 2020 إلى 13.2 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.6 مليون برميل يومياً.