شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستكمل مسيرات النزيف مع مطلع تداولات الأسبوع وسط المخاوف من تفشي كورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الاثنين مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يهدد بإرباك الجهود المحمومة التي يبذلها صناعي السياسات النقدية والمالية عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.00% ليخسر 12.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,270.39، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليربح 80.63 نقطة ويصل إلى المستوى 16,633.46.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.30% ليخسر 84.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,596.11، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.99% ليخسر هو الأخر 54.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,690.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 3.60% ليخسر 821.36 نقطة ويصل إلى المستوى 21,983.71، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.15% ليخسر هو الأخر 64.98 نقطة ويصل إلى المستوى 1,501.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 9.54% ليخسر 877.54 نقطة ويصل إلى المستوى 8,318.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 6.03% ليخسر 290.43 نقطة ويصل إلى المستوى 4,526.20.