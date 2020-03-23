شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف مسيرات التراجع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنفه مسيرات التراجع التي توقفت لأول مرة في عشرة جلسات في نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تستأنف مع مطلع هذا الأسبوع المسيرة أمام الدولار الأمريكي وسط المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% إلى مستويات 0.5743 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.5790، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.5700، بينما حقق الأعلى له عند 0.5825، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.5785 وذلك قبل أن يستهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة.

هذا قد ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر آذار/مارس، بينما تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات النمو مع الكشف عن القراءة النهائية للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 2.1% خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية العام الماضي.

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وفي سياق أخر، فقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد أسند الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب مسئولية التنسيق الفيدرالية لعمليات الإنعاش الفيدرالية في المناطق الفيدرالية إلى بيت جاينور مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ورئيس إدارة الأمن الداخلي مايكل إف أوهير، مع أفادته آنذاك بأنه يمكن إجراء تعيينات إضافية لاحقاً إذا طلب الولاية ذلك وأن الأمر مرهون بنتائج وتقييمات أخرى.

ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.