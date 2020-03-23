شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يستأنف خسائره – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم تعويض بعضاً من خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.90% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 8.80، طيلة ثبات المقامة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 11.00.