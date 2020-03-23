شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يسقط مجدداً – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -5.83% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وتعويض البعض مما تكبده من خسائر.
مع عودة السيطرة للقوى البيعية نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.26، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.58 ومستوى المقاومة 12.48.
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