شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت حائل (3001) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.84% بما يعادل -0.35 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.51، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 9.51.