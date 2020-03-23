مهارة يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 23-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مهارة (1831) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هبوطي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.18% بما يعادل 1.30 نقطة.
تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، حيث نرجح له عودة الانخفاض طيلة ثبات المقاومة 66.00، ليستهدف مستوى الدعم 53.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.60 ومستوى المقاومة 66.00.
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